Мария Трофимова перечислила главные события тюменской туротрасли в 2022 году

Самые важные события уходящего года для развития туротрасли региона причислила в своем Telegram-канале директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:
Вместе с командой, партнерами и коллегами по цеху мы что-то создавали, запускали и улучшали в течение всего года. Это непрерывный процесс)) Хочу назвать самые важные события, которые, по нашему общему мнению, имеют большое значение для развития отрасли в следующем году.
В апреле состоялась презентация концепции использования термальных минеральных ресурсов Тюменской области для сферы туризма региона.
В мае впервые реализованы проекты "Горячий уикенд в Тюмени" и "Кремлёвские выходные в Тобольске".
Июнь–июль для тюменской туротрасли ознаменовался чартерной программы Санкт-Петербург – Тобольск и запуском пилотного ж/д круиза из Москвы в Тобольск, а также соглашением на ПМЭФ-2022 с Ростуризмом и пятью регионами о туристическом развитии макротерритории "Большой Урал".
В августе состоялся пилотный запуск Туристско-информационного центра в Тобольске.
Сентябрь запомнился успешным участием делегации Тюменской области в международной туристической выставке "Отдых-2022".
В октябре состоялась презентация в Москве инвестиционного потенциала туризма в рамках подходов концепции термальных минеральных ресурсов региона.
В ноябре подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Тюменской области и корпорацией "Туризм.РФ".
Декабрь – это "Сибирские каникулы" в парке "Зарядье" Москвы и подписание трехстороннего соглашения с мэрией Москвы и Мостуризмом о развитии межрегионального туризма.
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