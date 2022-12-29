Продажи тюменских промышленников компаниям Нефтегазового кластера выросли на 2 млрд рублей

Благодаря промышленному кэшбеку в 2022 году тюменские производители реализовали продукции на 2 млрд рублей больше, сообщает информцентр правительства ТО.

Промышленный кэшбек в Тюменской области полномасштабно запустили в году. Ее суть в том, что покупателям тюменской продукции у предприятий-участников нефтегазового кластера Правительство возвращает до 5% от суммы годовых закупок оборудования и услуг.

Из областного бюджета возмещено почти 20 млн рублей. Средства компании, а это крупнейшие недропользователи страны, получили накануне.

"Заказы для наших производителей - это налоги в областной бюджет, рабочие места, стабильные зарплаты тюменцев. Важно также, что нефтегазовые компании закупают высокотехнологичные оборудование и услуги. Тюменские предприятия получают возможности для инвестиций в производство, внедрения инноваций, повышают свою конкурентоспособность и укрепляют, таким образом, технологический суверенитет нашей страны", - прокомментировал директор Департамента инвестполитики Тюменской области Антон Машуков.