Москва и Visit Tyumen дарят новогодние настроение на Цветном бульваре в Тюмени

Мобильный туристско-информационный центр Мостуризма с 27 декабря по 7 января будут работать в Тюмени на Цветном бульваре, чтобы рассказать о туристической привлекательности Москвы, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.
Инфоцентр не только поможет спланировать путешествие в столицу и расскажет о ее главных достопримечательностях, но и порадует посетителей развлекательными программами "Добро пожаловать в сказку". Гостей ждут VR-путешествия по Москве, занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, победители которых получат подарки, главный из которых — возможность отправиться в столицу.
В инфоцентре можно посмотреть видеоролики о Москве, познакомиться с календарем событий, посмотреть кинофильмы о столице на экранах в ТИЦ, совершить VR-путешествие, записаться на экскурсии RUSSPASS, узнать о московских туристических маршрутах и продуктах, получить QR-код от онлайн-кинотеатра ОККО с подборкой фильмов о Москве.
Также жителей и гостей города ждет интерактивная программа от туристического бренда Тюменской области. Так, 30 декабря с 14:00 до 16:00 каждый желающий сможет сфотографироваться с полюбившимся всем белым мишкой, угоститься сибирским иван-чаем и тюменскими конфетами, поучаствовать в розыгрыше призов от Visit Tyumen, а в 16:00 – побывать на театрализованной экскурсии с тюменскими купчихами. Расписание в остальные дни работы прилагается ниже.
Новогодняя акция "Добро пожаловать в сказку" организована Комитетом по туризму города Москвы и призвана рассказать жителям других регионов о туристическом потенциале и гостеприимстве столицы.
График работы ТИЦ на Цветном бульваре:
27–30 декабря – с 10:00 до 20:00
31 декабря – с 10:00 до 18:00
1 января – с 12:00 до 20:00
2–7 января – с 10:00 до 20:00
График работы интерактивной программы от Visit Tyumen:
2 января
16:00 – 18:00 – работа аниматора – Белого мишки;
17:00 – 18:00 – театрализованные экскурсии с тюменскими купчихами.
3 января
15:00 – 16:00 – розыгрыш призов от туристического бренда Visit Tyumen;
16:00 – 18:00 – игровая программа от Деда Мороза и Снегурочки с песнями и танцами.
4 января
16:00 – 18:00 – народное гулянье с казаками (хороводы, ручейки, казачьи игры и забавы).
5 января
17:30 – 19:30 – работа аниматора – Белого мишки, угощение сибирским иван-чаем и тюменскими конфетами;
18:30 – 19:30 – театрализованные экскурсии с тюменскими купчихами.
6 января
16:00 – 18:00 – игровая программа от Деда Мороза и Снегурочки с песнями и танцами, розыгрыш призов от туристического бренда Visit Tyumen.
7 января
14:00 – 16:00 – народное гулянье с казаками (рубка шашкой, рыцарские поединки на мягких мечах, битва на мешках, кулачные бои и т. д.), розыгрыш призов от туристического бренда Visit Tyumen, угощение сибирским иван-чаем и тюменскими конфетами.
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