Москва и Visit Tyumen дарят новогодние настроение на Цветном бульваре в Тюмени

Мобильный туристско-информационный центр Мостуризма с 27 декабря по 7 января будут работать в Тюмени на Цветном бульваре, чтобы рассказать о туристической привлекательности Москвы, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Инфоцентр не только поможет спланировать путешествие в столицу и расскажет о ее главных достопримечательностях, но и порадует посетителей развлекательными программами "Добро пожаловать в сказку". Гостей ждут VR-путешествия по Москве, занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, победители которых получат подарки, главный из которых — возможность отправиться в столицу.

В инфоцентре можно посмотреть видеоролики о Москве, познакомиться с календарем событий, посмотреть кинофильмы о столице на экранах в ТИЦ, совершить VR-путешествие, записаться на экскурсии RUSSPASS, узнать о московских туристических маршрутах и продуктах, получить QR-код от онлайн-кинотеатра ОККО с подборкой фильмов о Москве.

Также жителей и гостей города ждет интерактивная программа от туристического бренда Тюменской области. Так, 30 декабря с 14:00 до 16:00 каждый желающий сможет сфотографироваться с полюбившимся всем белым мишкой, угоститься сибирским иван-чаем и тюменскими конфетами, поучаствовать в розыгрыше призов от Visit Tyumen, а в 16:00 – побывать на театрализованной экскурсии с тюменскими купчихами. Расписание в остальные дни работы прилагается ниже.

Новогодняя акция "Добро пожаловать в сказку" организована Комитетом по туризму города Москвы и призвана рассказать жителям других регионов о туристическом потенциале и гостеприимстве столицы.

График работы ТИЦ на Цветном бульваре:

27–30 декабря – с 10:00 до 20:00

31 декабря – с 10:00 до 18:00

1 января – с 12:00 до 20:00

2–7 января – с 10:00 до 20:00

График работы интерактивной программы от Visit Tyumen:

2 января

16:00 – 18:00 – работа аниматора – Белого мишки;

17:00 – 18:00 – театрализованные экскурсии с тюменскими купчихами.

3 января

15:00 – 16:00 – розыгрыш призов от туристического бренда Visit Tyumen;

16:00 – 18:00 – игровая программа от Деда Мороза и Снегурочки с песнями и танцами.

4 января

16:00 – 18:00 – народное гулянье с казаками (хороводы, ручейки, казачьи игры и забавы).

5 января

17:30 – 19:30 – работа аниматора – Белого мишки, угощение сибирским иван-чаем и тюменскими конфетами;

18:30 – 19:30 – театрализованные экскурсии с тюменскими купчихами.

6 января

16:00 – 18:00 – игровая программа от Деда Мороза и Снегурочки с песнями и танцами, розыгрыш призов от туристического бренда Visit Tyumen.

7 января

14:00 – 16:00 – народное гулянье с казаками (рубка шашкой, рыцарские поединки на мягких мечах, битва на мешках, кулачные бои и т. д.), розыгрыш призов от туристического бренда Visit Tyumen, угощение сибирским иван-чаем и тюменскими конфетами.