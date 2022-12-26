Тобольское отделение "Работы России" одно из лучших в РФ

Тобольское отделение Кадрового центра "Работа России" заняло третье место в номинации "Лучший Центр занятости населения России", награды победителям и призерам первого Всероссийского конкурса в сфере занятости населения, сообщает дептруда ТО.
"В коллективе работают инициативные неравнодушные сотрудники. Каждый из них находится в поиске оптимальных технологий оказания услуг населению. Консультанты центра содействуют решению вопросов по принципу "одного окна" в соответствии с жизненными ситуациями граждан и бизнес-ситуациями работодателей. Исходя из запросов клиентов расширяется перечень услуг, осуществляется их индивидуальное сопровождение", - информирует пресс-служба департамента.
Сотрудники тобольского кадрового центра применяют новые подходы к содействию занятости граждан при взаимодействии с различными структурами органов местного самоуправления.
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