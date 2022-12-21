"Алмаз-Антей" и тюменские "Инновационные технологии" будут вместе выпускать МПАК

Концерн "Алмаз-Антей" и тюменская компания "Инновационные технологии" запустят совместное производство мобильного программно-аппаратного комплекса (МПАК) глушения нефтяных и газовых скважин. Подписанное соглашение - результат переговоров на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022, сообщает информационный центр правительства ТО.
МПАК станет единым комплексом технологического оборудования в мобильном исполнении с высоким уровнем автоматизации. В комплекс будет интегрирована возможность онлайн-мониторинга технологического процесса.
"Алмаз-Антей" - корпорация с большими мощностями, компетенциями и возможностями. Это участник нашего Нефтегазового кластера. Совместные знаковые проекты с тюменскими предприятиями ускоряют импортозамещение, работают на создание и внедрение передовых технологий для более эффективной работы отечественного ТЭК, технологического суверенитета нашей страны", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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