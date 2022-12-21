Ростелеком  модернизирует систему оповещения в Тюменской области

Компания "Ростелеком" по заказу правительства Тюменской области проводит модернизацию региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения (РАСЦО). Проект объединит в общую сеть весь комплекс оборудования по информированию жителей муниципальных образований региона о чрезвычайных ситуациях.
Система оповещения служит для передачи населению информации о природных и техногенных катастрофах, военных действиях или других событиях, представляющих опасность. Специальные службы с помощью сирен и громкоговорителей могут передавать сигнал тревоги или сообщения о необходимых действиях в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
"Реконструкция системы оповещения позволит повысить степень охвата населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и прочих возникающих опасностях. Согласно Федеральному закону “О гражданской обороне” и в рамках госпрограммы по защите населения от чрезвычайных ситуаций модернизация РАСЦО проводится во всех регионах нашей страны, в том числе и в Тюменской области", - отметил начальник управления организации связи и управления ГКУ Тюменской области "Тюменская областная служба экстренного реагирования" Алексей Сухорученко.
В рамках проекта "Ростелеком" установит и настроит еще около 200 устройств оповещения.
Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":
Модернизация региональной автоматизированной системы центрального оповещения позволит в режиме реального времени следить за запуском устройств и моментально отслеживать состояние оборудования и каналов связи. Ранее “Ростелеком” дооснастил 200 существующих сирен блоками устройства запуска. Установка еще двухсот единиц оборудования в Тобольске, Тюмени и Исетском районе позволит охватить оповещением не менее 70 % населения региона.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru