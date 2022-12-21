АК "Россия" сменит график полетов по маршруту Тобольск - Санкт-Петербург

Авиакомпания "Россия" с нового года переходит на новое расписание полетов из Тобольска в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба аэропорта "Ремезов".

С 1 января улететь в Санкт-Петербург можно будет по пятницам и воскресеньям. Время вылета рейса SU/FV 6764 из Тобольска - в 19:25, из Санкт-Петербурга - в 13:00. Время в пути - три с половиной часа.

Полеты выполняются выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок, билеты в продаже на сайте авиакомпании и у агентов.

Аэропорт Тобольска "Ремезов" построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.