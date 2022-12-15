На тюменскую стройку запустили собаку-робота

Робот-собака c 3D-сканером проверил строительства производственного объекта компании "Газпромнефть-Развитие" в Тюмени, цифровой помощник помогает контролировать соответствие здания проектной документации и соблюдение техники безопасности, сообщает информцентра правительства ТО.

Робот-квадрапод – это платформа в виде металлической собаки, которая передвигается под управлением человека. Средняя скорость — 6 км/ч, робот преодолевает лестничные марши и другие препятствия.

На основе полученных данных "умная" собака создает трехмерный образ объекта для сравнения с цифровым двойником.

На видео — директор программ по развитию продуктов "Газпромнефть-Развития" Аскар Сайфутдинов, руководитель штаба строительства проекта "Геосфера" "Газпромнефть-Развития" Кирилл Гайдабура, начальник департамента технологий роботизации и трехмерной печати "Газпромнефть-Цифровые решения" Александр Паршиков.