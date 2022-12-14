Подведены итоги пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года в УрФО

Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу провел итоговое совещание, которое состоялось в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Тема: "Итоги пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года на территории субъектов Российской Федерации Уральского федерального округа. Задачи на 2023 год".

Одно из законодательных нововведений этого года – введение целевых показателей сокращения площадей лесных пожаров к 2030 году. Они установлены для каждого региона отдельно на основе среднепятилетних значений.

По итогам нынешнего пожароопасного сезона четыре уральских региона достигли целевого показателя этого года: Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ЯНАО.

Два региона, где были сильные пожары, превысили допустимые значения: Курганская область и ХМАО.

От Тюменской области в совещании приняли участие директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов и директор ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" Николай Мальцев.

Леонид Остроумов выступил с докладом об итогах пожароопасного и лесокультурного сезонов 2022 года на территории Тюменской области.

В текущем году пожароопасный сезон в нашем регионе прошел продуктивнее. Заблаговременно была инициирована и усилена с началом пожароопасного сезона противопожарная пропаганда среди населения.

В целях стабилизации пожароопасной обстановки было обеспечено принятие всего комплекса мер, направленных на организацию тушения лесных и ландшафтных пожаров, защиту населенных пунктов и объектов экономики. В текущем году количество техники и оборудования для тушения пожаров увеличено на 14% по сравнению с 2021 годом. Численность десантников возросла почти на 20% и составляет 120 человек. Приобретено 12 ед. пожарной техники и 868 ед. оборудования. На региональном уровне обеспечено дополнительное приобретение 26 единиц лесопожарной техники и 1 комплекса БПЛА для патрулирования лесов. На высотных объектах с начала пожароопасного сезона было установлено и функционировало 17 видеокамер, к концу 2022 года обеспечено расширение сети до 50 видеокамер наблюдения на территории 21 района области.

Благодаря принятым мерам количество лесных пожаров в этом году сократилось в 3,2 раза, площадь, пройденная огнем, уменьшилась в 12,1 раза. Оперативность тушения лесных пожаров составила 84,8% – большую часть пожаров удалось ликвидировать в первые сутки.

Мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению в Тюменской области выполнены в полном объеме. Заготовлены семена лесных растений, которые будут использованы для посева в лесных питомниках в 2023-2024 годах. Сформирован страховой фонд семян лесных растений. В целях подготовки к лесокультурному сезону 2023 года обеспечено выращивание стандартного посадочного материала (100% от плана).

Основной показатель регионального проекта "Сохранение лесов" "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %" в 2022 году составил 117,6 % (137,4% относительно планового значения).



На текущий момент на территории области обеспечивается осуществление мероприятий по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону 2023 года. Разрабатываются планы тушения по лесничествам, проводится работа по заключению и пролонгации соглашений с лицами, использующими леса, а также другими организациями, привлекаемыми на тушение лесных пожаров.