Тобольск ждет туристов к себе на Новый год

Тобольск приглашает жителей региона и всей России на новогодние каникулы, развлечения найдутся не только любителям истории, но тем, у кого в приоритете спорт и активный отдых.

"Любителям активного отдыха можно будет покататься на сноуборде, горных лыжах и тюбингах на курорте "Алемасова" прямо в центре хвойного леса в 15 минутах езды от центра города. Возможность взять беговые лыжи, посетить сноупарк, покататься на коньках и горках в 10 минутах езды от Тобольского кремля можно в парке "Тобол"", - рассказывает директор департамента по спорту и молодежной политике Ольга Алеева.

Кремлевская елка и снежный городок с горками встретит красивыми огоньками на Красной площади Тобольского кремля. Рядом много отличных ресторанчиков, где можно попробовать вкуснейшую строганину, отведать сибирских деликатесов или ромовую бабу по рецепту XVIII века.

Сделать чудо для своих детей и познакомить их с сибирским волшебником можно в Тобольской резиденции Деда Мороза. Здесь гостей ждут Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои. Ремесленники города проведут новогодние мастер-классы.

С Пятницкого катка на Базарной площади – в пяти минутах ходьбы от резиденции – открывается красивый вид на единственный белокаменный кремль за Уралом. Здесь ежедневно можно взять в прокат коньки и прокатиться вокруг большой елки, посетить ярмарочные домики, где мастера города покажут уникальную продукцию, покататься на горке и прогуляться, наслаждаясь новогодними огоньками с чашечкой глинтвейна.

"Музеи Тобольска в праздничные дни расскажут об истории Сибири, покажут уникальные экспонаты, а чтобы было комфортно всей семье - проведут интерактивные экскурсии и мастер-классы. Посетить гончарную мастерскую, музей косторезных изделий, посмотреть на скелет мамонта и раскрасить свой имбирный пряник можно в Тобольском музее-заповеднике. Если вам интересна история царской семьи Романовых, обязательно посетите музей семьи Николая II", - рекомендует директор департамента по культуре и туризму Анастасия Ионина.