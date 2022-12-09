ГК "Страна Девелопмент" украсила к Новому году площадки у правительства и думы Тюменской области

Огромные елочные шары на Центральной площади перед зданием регионального правительства и композиция из подарочных коробок у облдумы и другие арт-объекты установлены стараниями Группы компаний "Страна Девелопмент".

"Группа компаний "Страна Девелопмент" установила на Центральной площади яркие новогодние шары. Эти арт-объекты сделали обычно сдержанное пространство очень красивым. Если вы любите гулять по вечернему городу, обязательно включите в маршрут Центральную площадь. Хочу сказать СПАСИБО руководителю холдинга Гайдукову Александру Олеговичу, который внес личный вклад в создание новогодней праздничной атмосферы", - написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук и анонсировал появление новых сюрпризов.