ГК "Страна Девелопмент" украсила к Новому году площадки у правительства и думы Тюменской области

11:12 09 декабря 2022
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Огромные елочные шары на Центральной площади перед зданием регионального правительства и композиция из подарочных коробок у облдумы и другие арт-объекты установлены стараниями Группы компаний "Страна Девелопмент".

"Группа компаний "Страна Девелопмент" установила на Центральной площади яркие новогодние шары. Эти арт-объекты сделали обычно сдержанное пространство очень красивым. Если вы любите гулять по вечернему городу, обязательно включите в маршрут Центральную площадь. Хочу сказать СПАСИБО руководителю холдинга Гайдукову Александру Олеговичу, который внес личный вклад в создание новогодней праздничной атмосферы", - написал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук и анонсировал появление новых сюрпризов. 

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Теги: Новый год , праздники , Руслан Кухарук
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