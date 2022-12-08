Тюменский повар стала призером конкурса "Лучшая школьная столовая-2022"

Фото - https://don.admtyumen.ru

Команда школьной столовой школы № 70 города Тюмени и ООО "Здоровое питание" приняла участие в федеральном этапе ежегодного Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая-2022", который проходил в Уфе, бренд-шеф компании Лидия Найденова стала лауреатом конкурса в номинации "Лучший школьный повар", сообщает депобразования.

Более 400 участников из 75 регионов России соревновались в кулинарном мастерстве, представляли школьное меню на тематической выставке "Школьное питание 3.0", проходили испытание блиц-опросом "Три вопроса от родителей", участвовали в мастер-классах и в работе круглых столов. Команда Тюменской области достойно прошла все предложенные испытания.

"В рамках индивидуального профессионального конкурса повара школьных столовых готовили блюда школьного меню в соответствии с требованиями WorldSkills. Оценивали работу профессионалы ресторанного бизнеса. Бренд-шеф ООО "Здоровое питание" Лидия Найденова стала Лауреатом конкурса в номинации "Лучший школьный повар", - отмечается в сообщении.