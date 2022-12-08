У тюменских музыкантов появилась бесплатная площадка для репетиций

10:17 08 декабря 2022
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Уютное творческое пространство для музыкальных репетиций со звуковым оборудованием и высококлассными музыкальными инструментами: барабанной установкой, гитарами, клавишными инструментами открыли во  Дворце национальных культур "Строитель", сообщат администрация Тюмени.

Жители города могут воспользоваться репетиционной базой бесплатно и проводить там мастер-классы, джем-сейшены или онлайн-выступления. Репетиционная площадка вмещает до 200 человек. От привычных репетиционных площадок коворкинг отличается тем, что дает возможность проведения не только регулярных репетиций, а также позволяет создать возможность для спонтанных коллабораций.

Музковоркинг появился в результате реализации инициативного проекта. По итогам голосования жителей города Тюмени на сайте "Я решаю!" проект занял четвертое место, за него проголосовало 8% участников голосования.

Теги: администрация Тюмени
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