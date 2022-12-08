У тюменских музыкантов появилась бесплатная площадка для репетиций

Уютное творческое пространство для музыкальных репетиций со звуковым оборудованием и высококлассными музыкальными инструментами: барабанной установкой, гитарами, клавишными инструментами открыли во Дворце национальных культур "Строитель", сообщат администрация Тюмени.

Жители города могут воспользоваться репетиционной базой бесплатно и проводить там мастер-классы, джем-сейшены или онлайн-выступления. Репетиционная площадка вмещает до 200 человек. От привычных репетиционных площадок коворкинг отличается тем, что дает возможность проведения не только регулярных репетиций, а также позволяет создать возможность для спонтанных коллабораций.

Музковоркинг появился в результате реализации инициативного проекта. По итогам голосования жителей города Тюмени на сайте "Я решаю!" проект занял четвертое место, за него проголосовало 8% участников голосования.