Тюменская область присоединилась к соглашению с корпорацией "Туризм.РФ"

В присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко в координационном центре состоялось подписание соглашений между корпорацией "Туризм.РФ" и пятью регионами страны.

Подписи под документами поставили генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов и губернаторы: Ставропольского края – Владимир Владимиров, Архангельской области – Александр Цыбульский, Волгоградской области – Андрей Бочаров, Тюменской области – Александр Моор, Челябинской области – Алексей Текслер.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поручил ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах. В текущих условиях правительство продолжает создавать условия, чтобы экономика отрасли активно функционировала и развивалась. Не снижается финансирование инструментов нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", принят ряд мер дополнительной поддержки.

"Корпорация "Туризм.РФ" работает как стартовый ускоритель инвестиционных проектов, осуществляет их методологическую поддержку и контролирует сроки реализации. Это дисциплинирует и позволяет выполнить поручение президента по ускорению создания туристической инфраструктуры. Каждый из регионов, присоединившихся сегодня к работе с "Туризм.РФ", имеет богатую историю. Это Кавказские Минеральные Воды. Соловецкий монастырь Архангельской области. Мамаев курган и озеро Эльтон в Волгограде. Термальные источники Тюмени и самое высокогорное озеро Южного Урала – озеро Зюраткуль в Челябинской области, а также многие другие. Это те места, которые уже привлекают путешественников. Совокупный туристический поток по всем местам перечисленных субъектов составляет порядка 8 млн туристов в год. И наша цель – к 2030 году за счет инфраструктуры, которую мы вместе будем создавать, удвоить его", – отметил Дмитрий Чернышенко.

Соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" дает сразу несколько преимуществ, заявил губернатор Александр Моор. "Корпорация имеет финансовые ресурсы и инструменты для поддержки проектов в сфере туризма. Это позволяет инвестору достаточно быстро реализовать и окупить проект", – сообщил глава региона.

Вместе с корпорацией "Туризм.РФ" в Тюменской области будет построен отель 4* в Тобольске и туристический кластер вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

В Тобольске по условиям соглашения корпорация привлечет инвестиции в проект. Рядом с гостиницей расположится термальный комплекс. В "Жемчужине Сибири" "Туризм.РФ" проведет мастер-планирование территории с детализацией туристических объектов. Они расположатся на площади в 260 га. Это очень большой и долгосрочный проект по созданию нового туристического кластера в Тюменской области, отметил губернатор.

На данный момент корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения по развитию туристической инфраструктуры с 57 регионами России.