Тюменская область входит в топ-20 по расходам населения на покупки

За январь-сентябрь 2022 года населению продано товаров на сумму 353,6 млрд рублей (95,8% к январю-сентябрю 2021 года в сопоставимых ценах). На душу населения реализовано товаров на сумму 228,5 тыс. рублей (по РФ – 213,9 тыс. рублей). По этому показателю область на 13 месте среди субъектов Российской Федерации, сообщается на сайте регионального правительства.

Населению оказано платных услуг на 107,7 млрд рублей (103,6% к уровню января-сентября 2021 года в сопоставимых ценах). В расчете на душу населения оказано услуг на 69,6 тыс. рублей (по РФ – 63,5 тыс. рублей).

За январь-сентябрь 2022 года среди видов услуг по уточненным данным, занимающих более 5% в структуре платных услуг населению, отмечается рост в сопоставимых ценах:

по медицинским услугам – 114,5% (доля в общем объеме услуг – 9,5%)

транспортным услугам – 103,3% (доля – 25,9%)

коммунальным услугам 102,1% (доля – 16,9%)

по услугам системы образования – 101,9% (доля – 7,2%).

Вместе с тем, снижение темпа роста в сопоставимых ценах отмечается по телекоммуникационным услугам – 98,7% (доля – 11,8%), бытовым услугам – 97,8% (доля – 7,6%) и жилищным услугам – 96,2% (доля в общем объеме – 6,2%).