Каждый пятый житель Тюменской области работает в сфере малого и среднего бизнеса

В Тюменской области 318 тысяч человек заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, сообщает региональный информцентр.

в целом в регионе проживает 1,553 млн человек, в числе работающих в МСП учтены индивидуальные предприниматели и самозанятые. В 2021 году трудящихся в сфере МСП было меньше — 294 340 человек.

Ход государственной программы развития МСП и научно-инновационной сферы рассмотрели на президиуме регионального Правительства под председательством Александра Моора.

С 2019 года в сфере малого и среднего предпринимательства вновь создано 3 751 рабочее место.

1,42 млрд рублей региональной поддержки получили предприниматели за 10 месяцев 2022 года.

Одно из мероприятий программы — субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга оборудования. Благодаря ему в 2022 году организации приобрели оборудование на 224 млн рублей.