Баланс выбытия и воспроизводства лесов соблюдают в Тюменской области

С 2019 года в Тюменской области реализуется региональный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Главной целью проекта является достижения к 2024 году 100% баланса восстановления и выбытия лесов. С этой целью ежегодно проводятся мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" и лесопользователями.

В 2022 году объем выполненных мероприятий составил 6940 га, а основной показатель проекта "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений" достиг 117,63%. Мероприятия в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" включают в себя весь комплекс работ по лесовосстановлению и лесоразведению, а также обновление парка лесохозяйственной и противопожарной техники и оборудования. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, работы в рамках договоров аренды выполняются за счет средств лесопользователей.

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации вырубленные и погибшие насаждения подлежат восстановлению. В случае, когда рубка лесных насаждений проведена с целью разведки, добычи полезных ископаемых или при строительстве линейных объектов, лесопользователи проводят "компенсационное" лесовосстановление или лесоразведение на иных непокрытых лесом участках на площади, равной площади вырубки.

В прошлом году, а также весной текущего года, пожароопасная обстановка в лесах Тюменской области была напряженной. Для определения санитарного состояния древостоев, пройденных пожарами, выполняются лесопатологические обследования и назначаются санитарно-оздоровительных мероприятия. После проведения санитарных рубок поврежденные участки леса будут восстановлены. На части из них в 2022 году уже проведены лесопосадочные работы.

С целью привлечения внимания общества к проблемам сохранения лесных богатств, соблюдения Правил пожарной безопасности в лесах, в регионе проходят экологические акции по посадке деревьев. В 2022 году в них участвовало свыше 3,5 тысяч человек.

Лесовосстановление включает в себя большой цикл работ, который начинается с заготовки семян лесных растений. В рамках регионального проекта "Сохранение лесов" в 2022 году был пополнен запас семян лесных растений на 2450 кг (при плане 2330 кг), выращен посадочный материал в объеме 5,9 млн. штук сеянцев (100% от плана).

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов региона призвано способствовать улучшению экологического состояния окружающей природной среды.