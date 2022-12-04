На мосту через Туру в Тюмени до середины декабря перекрыли одну полосу

Подрядная организация 4 декабря приступила к устройству пришовных зон моста на Обходе города Тюмени в направлении Лесобазы. Для проведения работ перекрыта одна из полос.

Границы деформационных швов выполнят из новейшего материала - полимербетона. Он значительно продлит срок службы самого деформационного шва и повысит комфорт проезда.

"Современный полимербетон можно заливать круглогодично. Он не боится отрицательных температур. Перед заливкой подогревается основание, чтобы материал лучше схватился", - прокомментировал руководитель подрядной организации Евгений Проскуряков.

"Работы, проводимые в рамках текущего обслуживания моста, продлятся до середины декабря. В утренние часы возможно затруднение движения по внутреннему радиусу Обхода г. Тюмени. Просим водителей выбирать альтернативные пути объезда и заранее планировать время в пути. Напомним, на минувшей неделе подрядная организация выполнила подобные работы на внешнем радиусе Обхода г. Тюмени", - отмечают в ГУС ТО.