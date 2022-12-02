Тюменские бизнесмены смогут пройти верификацию сообществ "ВКонтакте" через платформу МСП.РФ

Владельцам бизнеса в Тюменской области станет проще получить галочку верификации ВКонтакте. Достаточно авторизоваться на платформе МСП.РФ и привязать на ней бизнес к сообществу, сообщает пресс-служба ВК.

"Компания VK совместно с Цифровой платформой МСП.РФ, оператором которой выступает Корпорация МСП, запускает тестирование упрощенной верификации бизнес-сообществ ВКонтакте. Благодаря авторизации на платформе предпринимателям не придется заново загружать сканы документов. При согласии на передачу данных, необходимая информация подтянется в заявку автоматически", - отмечается в релизе.

Верификация — это подтверждение подлинности страницы и гарантия того, что за ней стоит реальный человек или организация. Если такая проверка пройдена, то справа от названия группы появляется специальная отметка в виде синей галочки. Подтверждённые сообщества вызывают больше доверия у пользователей, и получают приоритет в поиске, за счет чего смогут получать больше органического трафика.

Подать заявку на верификацию можно в настройках сообщества. Возможность получить ее упрощенно появится автоматически во время заполнения формы, если в ней пользователь выбирает категорию "Бизнес" и тип "Юридическое лицо или ИП".

Для работы с платформой МСП.РФ необходимо в профиль пользователя на Госуслугах добавить бизнес. После рассмотрения заявки у страницы появится значок подтверждённой организации.

Упрощенная верификация будет доступна в веб-версии ВКонтакте. На первом этапе в тесте могут принять участие 50% сообществ. По итогам эксперимента программа может быть расширена на все сообщества социальной сети.