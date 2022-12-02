Приемка работ по лесовосстановлению и лесоразведению состоялась в Тюменской области

В лесном фонде Тюменской области завершилась приемка работ по лесовосстановлению и лесоразведению

Все запланированные работы выполнены в полном объеме на площади 6940 га: проведена посадка лесных культур сеянцев хвойных пород деревьев на площади 3013 га и выполнено естественное лесовосстановление на площади 3927 га.

В текущем году "компенсационное" лесовосстановление и лесоразведение проведены на площади 431,3 га.

В течение ближайших лет за посадками будут проводиться агротехнические и лесоводственные уходы. А через 8-9 лет молодые деревца подрастут и будут переведены в покрытую лесом площадь. Ежегодно проводится уход на площади свыше 18 тысяч гектаров.

В осенний период уже начаты подготовительные работы к следующему лесокультурному сезону. Проходят ремонтные работы лесохозяйственной техники и оборудования. Подготовлена площадь под будущие посадки 83 га. В рамках госзадания выращено посадочного материала 5964 тысячи штук сеянцев сосны и ели.