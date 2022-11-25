"ЮТэйр" выполнил первый рейс из Тюмени в Дубай

12:57 25 ноября 2022
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С 25 ноября начала работать полётная программа из Тюмени в Дубай, рейсы еженедельные вылеты - по пятницам, время в пути - пять часов.

"Сегодня, 25 ноября, состоялся первый рейс авиакомпании "ЮТэйр" в Дубай из Тюмени. Общая загрузка рейса составила 126 человек",  - сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Вылет из Тюмени в 5:00, прибытие в аэропорт Дубай в 09:05, время указано местное для каждого аэропорта

Теги: Дубай , полет , рейсы , ЮТэйр
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