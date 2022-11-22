Работу по душе помогают переселенцам найти в Тобольске

В Тобольском медицинском колледже работает преподаватель с ярким и творческим стилем организации процесса обучения. Валентина Никифоровна участвует во всех мероприятиях образовательного учреждения, педагогических советах, посещает открытые занятия коллег и проводит профориентационные мероприятия для школьников. Все это состоялось благодаря работе консультантов кадрового центра "Работа России" города Тобольска.
Валентина по образованию преподаватель, в наш регион переехала из ДНР со всей семьей. Когда находилась в пункте временного размещения в Тюмени, прошла дистанционное собеседование с директором Тобольского медколледжа, профессиональное тестирование и переехала в Тобольск. Там ей предоставили служебное жилье.
Венера Шкилева, начальник отделения кадрового центра "Работа России" по городу Тобольску и Тобольскому району:
Следим за развитием карьерной траектории наших соискателей. Проработав два месяца, Валентина показала себя как настоящий профессионал. В ее характере присутствуют целеустремленность и настойчивость. Это вызывает уважение к сильной женщине.
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