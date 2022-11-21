ТИУ в 2023 году наберет 6 256 первокурсников, больше половины - на бюджет

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Абитуриенты Тюменского индустриального университета могут выбрать специальность из 222 направлений, при этом 177 из них технического профиля. В 2023 году университет примет 6256 студентов на высшее образование. Возможность обучаться на бюджете получат 3293 человека. При этом больше всего бюджетных мест открыто на самых востребованных направлениях "Строительство", "Информатика и вычислительная техника", "Нефтегазовое дело", "Техносферная безопасность".

"Выпускники ТИУ имеют большие перспективы для карьеры в ведущих компаниях. Индустриальный входит в число 25 лучших университетов страны по трудоустройству выпускников. По статистике, 85% студентов находят работу в первый год после выпуска", - отмечают в пресс-службе вуза.

Партнерами ТИУ являются Газпром, Роснефть, СИБУР, Мостострой-11, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Транснефть, Сургутнефтегаз – всего более 150 предприятий. "Такое сотрудничество дает возможность развивать научно-технический потенциал, внедрять инновационные разработки наших ученых в реальное производство, студентам – проходить практику в компаниях, а также получать денежные вознаграждения", - отмечают в вузе.

Помимо балов за ЕГЭ абитуриентам засчитывают дополнительные баллы за волонтерство, (1–4 балла), аттестат с отличием (10 баллов), достижения на чемпионатах мира и Европы (10 баллов), успехи в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах (3–5 баллов), значки ГТО (2 балла). Подробности о поступлении можно узнавать в TГ-канале.