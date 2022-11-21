В УрФО выберут лучшего специалиста по охране труда

III Открытый межрегиональный конкурс "Лучший специалист по охране труда Урала – 2022" состоится 1 декабря 2022 года. Мероприятие пройдет в дистанционном формате, подробности об условиях и порядке проведения конкурса размещены на сайте Башкирского межотраслевого института.

Основные цели конкурса – повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, пропаганда положительного опыта работы в области охраны труда, повышение престижа и значимости должности "Специалист по охране труда".

К участию в конкурсе приглашаются специалисты, имеющие опыт работы в занимаемой должности. Победители награждаются дипломами с присвоением звания "Лучший специалист по охране труда Урала – 2022".

Заявки о намерении принять участие в конкурсе принимаются до 29 ноября, конкурс состоится 1 декабря.