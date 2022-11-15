Тюменский завод для трассы М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань" изготовил опоры освещения и заборы

Завод "Тюменьремдормаш" поставляет продукцию на строящуюся трассу М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань". На данный момент осуществляется поставка 3319 опор освещения. В комплекте к ним отгружаются фундаменты опор и кронштейны. Около 200 км барьерных ограждений мостовой и дорожной групп для новой трассы также изготовлены в Тюмени, сообщает ГУС ТО.

Трасса М-12 - крупнейший проект в сфере дорожного строительства. Она пройдёт от Москвы до Казани с выходом на Казахстан в рамках коридора "Европа - Западный Китай". Сейчас прорабатываются планы по пробивке трассы до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.