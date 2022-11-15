Тюменская область ищет инвестора для производства гуаровой камеди

В Тюменской области планируют создавать производство гелеобразующего агента на основе гуаровой камеди, идет поиск инвестора, сообщает информационный центр правительва ТО.

Гуар - однолетнее бобовое растение, из семян которого делается камедь – гелеобразователь, используемый при гидроразрыве пластов на месторождениях, а также в фармацевтике, косметологии и пищевой промышленности. В России ее производством пока никто не занимается, основным поставщиком является Индия.

"Стоимость гуаровой камеди ниже, чем большинства других загустителей. Наличие большого количества потребителей в Тюменской области и ближайших регионах, а также отсутствие подобных производств на территории РФ обеспечит гарантируемую реализацию продукции и импортозамещение. Правительство Тюменской области окажет поддержку инвестору в части заключения инвестконтракта".

Прогнозируемый объем инвестиций - 1,0-1,5 млрд рублей. Предполагается, что выращивать гуар будут на полях Краснодарского края, перерабатывать в Тюменской области и поставлять на месторождения Югры и Ямала. "На территории Тюменской области (включая

ХМАО и ЯНАО) добывается 55,1% нефти из российских запасов

ПАО "Газпром нефть" включила импортозамещение данного продукта в число приоритетных, так как с применением гуаровой камеди повышается рентабельность скважин до 30%", - пояснили перспективность проекта в правительстве ТО.