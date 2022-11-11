Сублимированную еду планируют выпускать в Тюменской области

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Цех сублимированной продукции от Фабрики здоровой еды "GreenHouse" планирует построить компания "Грин Лайф", до конца 2024 года на производстве создадут 40 рабочих мест. Завод будет выпускать сублимированные ягоды лесные, грибы, овощи в порошках, дробленые, слайсы, целые, сублимированные продукты питания и напитки, в том числе из сырья местных сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба Инвестагентства ТО.

Создание нового бизнеса поддержали в Инвестиционном агентстве Тюменской области на заседании Экспертного совета. Общая сумма инвестиций оценивается в 360 млн рублей, заем в 50 млн рублей в конце октября компании предоставило Инвестагентство.

Основная часть средств пойдет на строительство производственных зданий, помещения для подготовки сырья, перерабатывающего цеха, приобретение оборудования. Уже сейчас в пищевой лаборатории "GreenHouse" проводят тестирование. В Тюмень доставлен экспериментальный образец, его подключили и отрабатывают технологию превращения замороженной ягоды в сублимированную.

"Реализация проекта обеспечит потребности в сублимированной продукции производителей продуктов питания Уральского федерального округа, продвижение различных видов дикорастущего сырья Тюменского региона на рынки Казахстана, Киргизии, Кореи и Японии. Кроме того, инвестор планирует выпускать новые виды продуктов питания для социального направления. Поставщиками продукции будут выступать и тюменские предприятия, например, "Ягоды плюс" уже сотрудничает с компанией "Грин Лайф"", - сообщает пресс-служба Инвестагентства ТО.

Завод построят на территории индустриального парка "Боровский", работы по возведению производственных цехов уже начались.