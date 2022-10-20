В Тюменской области продолжается реализация системы ПФДО

В новом учебном году в регионе продолжается реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).

ПФДО - это денежные средства, выделенные из бюджета персонально для детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно. Обналичить эти средства нельзя, но возможно их направить на получение услуг дополнительного образования.

ПФДО реализуется на территории всех муниципальных районов (городских округов) Тюменской области. В рамках системы ПФДО обучение детей осуществляется только лицензированными организациями по образовательным программам, которые прошли проверку на соответствие федеральному законодательству об образовании.

На сегодняшний день в регионе по ПФДО работает 121 организация, предоставляющая на выбор 283 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы по 6 направленностям:

- художественная – 96 программы;

- физкультурно-спортивная – 92 программы;

- техническая – 37 программ;

- социально-гуманитарная 32 программы;

- естественнонаучная - 20 программ;

- туристско-краеведческая - 6 программ.

С полным перечнем программ, доступных по ПФДО, можно ознакомиться на сайте "Навигатор дополнительного образования Тюменской области". Здесь же можно подать заявку на обучение с оплатой средствами ПФДО. Для этого на главной странице сайта необходимо настроить фильтры по территориальности, с учетом интересов ребенка, его возраста, в окне "Стоимость" выбрать вариант "В рамках системы ПФДО". Затем в представленной выборке найти наиболее подходящее направление и дистанционно подать заявку на зачисление ребенка.

"Навигатор дополнительного образования Тюменской области" позволяет увидеть, во сколько обойдется полный курс обучения и сколько ежемесячно будет удерживаться из средств ПФДО, выделенных на ребенка, при посещении каждой конкретной программы.

Персонифицированное финансирование дополнительного образования помогает детям опытным путем найти себе занятие по душе, исследуя мир, пробуя разные кружки и секции, при этом значительно экономя семейный бюджет.