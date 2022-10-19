Тюменцы на Инфотехе могут ознакомиться с IT-решениями 40 компаний

Сорок компаний в Технопарке на форуме "ИНФОТЕХ - 2022" представляют отечественные ИТ-решения на выставке "Информационные технологии: вчера, сегодня, завтра", посетить выставку может любой желающий 19 и 20 октября с 10:00 до 17:30.

Администрация Тюмени представила виртуального голосового помощника, отвечающего на вопросы, касающиеся ЖКХ.

На стенде "Сбера" - платформа дистанционного мониторинга здоровья, в частности, тонометр, позволяющий врачу дистанционно наблюдать за состоянием пациента.

Компания NtechLab представила систему распознавания лиц, силуэтов и автомобилей на базе искусственного интеллекта.

Ростелеком представил систему детекции оружия. Она оповещает охрану и правоохранительные органы в случае проноса оружия в здание.

Есть также выставка цифровой истории. Можно увидеть арифмометр Феликс-М, печатную машинку Ивица-М, счетные устройства и другое.