Тюменцы на Инфотехе могут ознакомиться с IT-решениями 40 компаний

Сорок компаний в Технопарке на форуме "ИНФОТЕХ - 2022" представляют отечественные ИТ-решения на выставке "Информационные технологии: вчера, сегодня, завтра", посетить выставку может любой желающий 19 и 20 октября с 10:00 до 17:30.
Администрация Тюмени представила виртуального голосового помощника, отвечающего на вопросы, касающиеся ЖКХ.
На стенде "Сбера" - платформа дистанционного мониторинга здоровья, в частности, тонометр, позволяющий врачу дистанционно наблюдать за состоянием пациента.
Компания NtechLab представила систему распознавания лиц, силуэтов и автомобилей на базе искусственного интеллекта.
Ростелеком представил систему детекции оружия. Она оповещает охрану и правоохранительные органы в случае проноса оружия в здание.
Есть также выставка цифровой истории. Можно увидеть арифмометр Феликс-М, печатную машинку Ивица-М, счетные устройства и другое.
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