Средняя зарплата тюменцев за год подросла на 9%

Росстат оценил уровень зарплат в регионах России и динамику за год, с цифрами ознакомился "Вслух.ру". По оперативным данным, в январе-июле в Тюменской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 59 тыс. 240 рублей — на 9,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Причем в июле она составила 64 тыс. 176 рублей — за год прирост 12,5%.

Уровень зарплат в Тюменской области на третьем месте в Уральском федеральном округе. За семь месяцев в ЯНАО номинальная начисленная зарплата в среднем была 132 тыс. 162 руб., в ХМАО — 94 тыс. 638 руб.

В Свердловской области с января по июль в среднем зарабатывали 52 тыс. 800 рублей, в Челябинской — 48 тыс. 220 рублей, в Курганской — 38 тыс. 352 рубля.

Ранее "Вслух.ру" писал, что среднюю зарплату врачей в Тюменской области Росстат оценил в 100 тысяч рублей, учителей — 60 тысяч рублей.