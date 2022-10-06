Граждане предпенсионного возраста развивают свое дело

Начать свое дело в возрасте 50+ реально. При содействии кадрового центра "Работа России" Тюменской области можно обучиться новой профессии, а затем оформить самозанятость - так поступила одни из тюменских пенсионерок, служившая ранее в правоохранительных органах. Женщина выпекает торты и пирожные на дому. Теперь у Ирины есть постоянные покупатели, а ее кондитерскими шедеврами хвалятся родственники в своих социальных сетях.

Благодаря федеральному проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография" за девять месяцев при содействии службы занятости прошли обучение или повысили свою квалификацию более 380 граждан в возрасте 50 лет и старше. В текущем году набор на обучение для этой категории уже завершается, и все желающие смогут подать заявку в следующем 2023 году.

Если и вы хотите изменить свою жизнь и освоить новое дело, обращайтесь в Кадровый центр "Работа России" Тюменской области. Телефон сектора по развитию карьеры и профессиональных навыков +7(3452) 27-38-63, доб. 214-220.