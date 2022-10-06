Тюменская область вошла топ-5 регионов по работе с НКО

Тюменская область второй год подряд вошла в пятерку лидеров по работе с негосударственными организациями сообщает информационный центр правительства ТО.
По данным Минэкономразвития России, регион на четвертом месте по вовлечению негосударственного сектора к оказанию слуг в социальной сфере.
Для расчета рейтинга использовались 20 показателей. Подробные результаты — во вложении.
Рейтинг составляется с 2018 года. За это время Тюменская область поднялась с 32-ого (за 2017 год) на 4-е место.
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