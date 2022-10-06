Тюменская область вошла топ-5 регионов по работе с НКО

09:15 06 октября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская область второй год подряд вошла в пятерку лидеров по работе с негосударственными организациями сообщает информационный центр правительства ТО.

По данным Минэкономразвития России, регион на четвертом месте по вовлечению негосударственного сектора к оказанию слуг в социальной сфере.

Для расчета рейтинга использовались 20 показателей. Подробные результаты — во вложении.

Рейтинг составляется с 2018 года. За это время Тюменская область поднялась с 32-ого (за 2017 год) на 4-е место.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2022