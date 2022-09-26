Развязку у д. Патрушева в Тюмени планируют построить к концу 2023 года

На Червишевском тракте в районе д. Патрушево идёт строительство новой развязки. Подрядная организация организовала объездные пути. Сейчас активно идёт монтаж свай. Их забуривают на глубину более 30 метров. Под основные опоры путепровода требуется залить 140 свай. 34 из них уже готовы, сообщает ГУС ТО.

"Готовы 22 сваи под третью опору, и 12 - под вторую. Параллельно готовим площадку для начала бурения в районе опоры №1. Вместе с нами на объекте работают энергетики, которые занимаются переносом электросетей", - прокомментировал прораб АО ТОДЭП Дмитрий Живодёров.

Свайное поле под павильоны надземного пешеходного перехода уже готово. Специалисты приступают к заливке ростверка. Новая развязка будет иметь форму усечённого клевера. Съезд в районе памятника природы "Тополя" убрали, чтобы сохранить деревья. Проект изменён по просьбам жителей.

"Объект интересен тем, что строится под пристальным вниманием местных жителей. Мы постоянно общаемся. Проговариваем вопросы озеленения, шумозащитных экранов, водоотведения. Объект несомненно важный с точки зрения транспортной инфраструктуры. Главное, что с его вводом повысится комфорт передвижения жителей этого района", - отметил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Строительство развязки на Червишевском тракте идёт в рамках проекта комплексной застройки юго-западной части г. Тюмени. Чтобы ускорить возведение транспортного узла, регион воспользовался инструментами инфраструктурного меню. Более 2 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) будет направлено на строительство объекта. Это позволит ввести его в эксплуатацию уже к концу следующего года.

В перспективе данный объект будет соединён с кольцом на улице Пермякова и продолжением улицы Фармана Салманова, которая дотянется почти до д. Падерина.