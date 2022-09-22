Сотрудники тюменских кадровых центров обучатся клиентоцентричности

Специалисты кадровых центров Тюмени, Тобольска и Ишима повысят квалификацию в Высшей школе государственного управления РАНХиГС в Москве до конца 2022 года. Обучение пройдет по актуальным темам: "Клиентоцентричность", "Внутренние тренеры", "Управление персоналом служб занятости населения" и другим.

В настоящее время в Тюменской области продолжается модернизация центров занятости населения по нацпроекту "Демография". Повышение квалификации персонала кадровых центров направлено на развитие основных и дополнительных компетенций специалистов, необходимых для качественного решения вопросов безработицы и занятости в регионе.

- Органы службы занятости населения Тюменской области реализуют более 20 различных мероприятий и программ, позволяющих решить вопросы занятости различных категорий населения, в том числе наиболее уязвимых на рынке труда: многодетные родители, инвалиды, молодежь, граждане предпенсионного возраста, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

В рамках модернизации активно развиваются цифровые сервисы. Тюменская область вошла в число 19 пилотных регионов, которые в 2021 году перешли на взаимодействие с гражданами через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа России".

Это в значительной степени упрощает взаимодействие со службой занятости по многим вопросам как для граждан, так и для работодателей, исключает необходимость предоставления большинства документов.

Напомним, что Тюменская область с 2019 года реализует мероприятия по модернизации центров занятости в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Первый модернизированный кадровый центр открылся в городе Ишиме в конце 2019 года. В 2020 году открыт второй кадровый центр в городе Тобольске, а в июле 2022 презентовали модернизированное подразделение в Тюмени.