Жителя Тюменской области освободили из украинского плена в числе 25 военнослужащих

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих, среди них - один житель Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.

"Это очень хорошая новость для всех нас. Ранее в мой адрес обращалась жена участника СВО по вопросу освобождения его из плена. Сегодня он возвращен на Родину. Работа проводится совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации", - сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

Он отметил, что всем вернувшимся на Родину военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, реабилитацию они пройдут в медицинских учреждениях Минобороны России.