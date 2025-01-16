Жителя Тюменской области освободили из украинского плена в числе 25 военнослужащих

18:00 15 января 2025
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В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих, среди них - один житель Тюменской области, сообщает информцентр правительства региона.

"Это очень хорошая новость для всех нас. Ранее в мой адрес обращалась жена участника СВО по вопросу освобождения его из плена. Сегодня он возвращен на Родину.  Работа проводится совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации", - сообщил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

 Он отметил, что всем вернувшимся на Родину военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, реабилитацию они пройдут  в медицинских учреждениях Минобороны России.

Теги: СВО
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