Тюменские единороссы подарили новогодние подарки детям Курской области

Находящиеся в пункте временного размещения в Курской области дети получили новогодние подарки от депутатов Тюменской областной думы - членов фракции "Единой России".

С просьбой исполнить мечты ребят в рамках акции "Елка желаний" к тюменским единороссам обратились коллеги из приграничного региона. Депутаты регионального парламента отправили в Курск подарки, которые вручил депутат Курского городского собрания Роман Шевелёв. Близнецы Егор и Глеб получили "Лего", их сестра София — рюкзак, Эльвира и Артем мечтали о телефоне, Саша — о машинке на пульте управления.

"Желания шестерых детей уже исполнены, в понедельник из Тюмени в Курск будет отправлена новая партия подарков, и сбудутся новогодние мечты еще 12 малышей", - сообщила Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова.

Она напомнила, что всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" продлится до конца февраля. Тюменские единороссы традиционно принимают в ней участие и исполняют желания детей из многодетных семей, семей участников СВО, детей с особенностями здоровья, а также ребят, попавших в сложную жизненную ситуацию.