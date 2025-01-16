Участникам Великой Отечественной войны в честь юбилея Победы выплатят по 80 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей – по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения получат по 55 тысяч рублей.

О принятом решении Путин сообщил на заседании Российского организационного комитета "Победа". "Наш долг – делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной", - подчеркнул глава государства.

Также Путин поручил губернаторам, мэрам, представителям власти на местах в ближайшее время встретиться с ветеранами лично, узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение.

Помимо этого, он поддержал инициативу Министерства обороны о наделении всех фронтовиков – участников Великой Отечественной войны званием "Почётный гражданин" региона, города или муниципалитета. "Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках", - отметил президент.