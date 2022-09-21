Моор предложил нефтегазовым компаниям два кешбэка

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Тюменская область компенсирует компаниям до 5% трат за закупку продукции, работ и услуг у тюменских производителей. о условиях предоставления кешбэка Александр Моор рассказал участникам делового завтрака, который прошел сегодня на площадке Промышленно-энергетического форума.

В регионе две программы кэшбэка. Одна действует более десяти лет. "Мы субсидируем 5 % от стоимости приобретенного в нашем регионе оборудования, но есть два ограничения: сумму не менее 1 миллиарда рублей в год и условия оплаты — 30 дней. Этой мерой активно пользуется Сургутнефтегаз — один из крупных покупателей продукции у тюменских машиностроителей", - напомнил Моор.

Вторая программа запущена в этом году для участников Нефтегазового кластера в качестве стимулирования кооперации и вхождения в этот кластер.

"Она шире и с другими параметрами. Не все заказчики покупают оборудование, многие покупают услуги под ключ. Поэтому кешбэк распространяется не только на приобретенное оборудование, но и на выполненные работы, и оказанные услуги. При этом нет ограничений по сумме, есть лесенка по процентам — от полутора до пяти процентов. Можно зайти с любой суммой, но должен купить продукцию или услуги у предприятия, которое является членом Нефтегазового кластера, производит продукцию, зарегистрированную в Тюменской области и условия расчетов — не менее 30 дней от момента поставки или оказания работ/услуг. И важно — программа кешбэка распространяется не только на добывающие компании, но и на транспортирующие", - подчеркнул Моор.

По словам губернатора, кешбэк имеет кумулятивный экономический эффект: "При выпадении доходов в моменте времени мы получаем выгоды в последующие периоды".