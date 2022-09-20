Три пожарно-спасательные части появятся в жилых районах Тюмени

Три современные пожарно-спасательные части возведут в в жилых районах Тюмени, так как город растет, возводятся новые дома, микрорайоны, и важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными, написал в Telegram-канале Александр Моор после визита к пожарным.

Помимо новых частей, в планах покупка 50-метровой автолестнице на базе КамАЗа для тушения пожаров и эвакуации людей из многоэтажных зданий. С 1 января 2023 года МЧС передаст Тюменской области 13 отдельных пожарных постов в населенных пунктах региона. Идет поиск площадки под новое здание для аварийно-спасательных служб. Там разместятся специалисты областной службы экстренного реагирования и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам.

Будущее противопожарной службы губернатор обсудил накануне с начальником главного управления МЧС региона Артуром Хачатряном, а еще попробовал себя в роли спасателя: