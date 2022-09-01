Тюменская сборная готова к нацфиналу "Молодые профессионалы"

Финал Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (далее — Нацфинал) — это самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства по стандартам Агентства развития навыков и профессий среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и юниоров до 16 лет.

Нацфинал пройдет с 8 по 12 сентября 2022 года в очно-дистанционном формате, очная часть состоится в городе Саранске.

Соревнования пройдут по 66 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Тюменскую область на Нацфинале представят 20 участников, которые будут соревноваться в 17 компетенциях. Команда состоит из победителей регионального этапа конкурса, которые защитили свое право участия в Нацфинале на дополнительных отборочных соревнованиях.

31 августа состоялось завершающее мероприятие в рамках подготовки Тюменской сборной к Нацфиналу — встреча участников. на которой они познакомились, рассказали об опыте участия в предыдущих соревновательных этапах, лидеры с поделились личными историями пути к финалу.