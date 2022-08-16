Актуальный СУП-2022: Почему России невыгодно добиваться 100% импортозамещения, фестиваль полезных провалов и конкурент LinkedIn

На Слете успешных предпринимателей пройдут заключительные этапы двух крупных инвестиционных проектов INNOWEEK и "Инвестиционный акселератор". Тюменские предприниматели смогут получить до 50 миллионов рублей на развитие своей инициативы, а представители бизнес-сообщества со всей страны – гранты от правительства Тюменской области. Темой еще одной важной сессии станет внешнеэкономическая деятельность: от новых механизмов работы с зарубежными производителями до отечественных инструментов для развития предпринимательства уже сегодня.

Инвестиционный акселератор

Интенсивная образовательная программа "Инвестиционный акселератор" стартовала в Тюменской области в июне. Организаторы взяли на сопровождение проекты 15 участников, но только 10 инициатив получат возможность принять участие в "Ярмарке инвестиций" в рамках форума СУП.

Руководитель проекта Александра Самойлович:

Фонд заявок на инвестиции в этом потоке составит 500 миллионов рублей. Защита пройдет для представителей различных инвестиционных клубов, фондов, частных инвесторов и крупных компаний смежных отраслей, которые нуждаются в новых направлениях для развития и инвестирования.

"Инвестиционный акселератор" - это, в первую очередь, программа обучения, поддержки и сопровождения тюменских предпринимателей в процессе привлечения инвестиций в их бизнес-проекты. Она включает в себя лекции и практики по различным темам: от отбора бизнес-идей до оформления инвестиционной сделки.

INNOWEEK

Ежегодный всероссийский форум INNOWEEK 2.0 пройдет в формате питч-сессий инновационных стартапов. INNOWEEK – это точка притяжения и открытый диалог технологических экспертов, инвесторов и предпринимателей. В этом году на форум подано 352 заявки высокотехнологичных стартапов. Проекты представлены по четырем актуальным направлениям: "Fintech", "Строительство и девелопмент, buildtech", "E-commerce" и "Метавселенная и Gamedev".

В рамках отбора участники со всей страны презентуют на питч-сессии более 50 лучших стартапов. Все проекты претендуют на поддержку в реализации и масштабировании от крупных игроков рынка, технологических компаний и венчурных фондов, а также получение всесторонней поддержки от правительства Тюменской области.

Среди российских инвесторов будут представлены венчурная студия группы "Иннотех", ПАО "Банк Уралсиб", венчурный фонд "Новая индустрия", ООО "Б-24", ПАО "Промсвязьбанк", частная инвестиционная компания Kama Flow и другие.

Почему России невыгодно 100% импортозамещение

19 августа на форуме будет работать одна из самых интересных площадок СУПа по импортозамещению. Эксперты дискуссионной сессии обсудят современные инструменты работы с зарубежными партнерами, которые помогают достигать взаимовыгодного баланса в актуальных процессах наращивания технологического суверенитета России.

Вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров:

Перед отечественными производителями в принципе не стоит цель заменить всю импортируемую продукцию на 100%. Если это произойдет, у нас не будет возможности и даже повода взаимодействовать с другими странами. Поэтому на площадке мы обсуждаем, что объективно можно производить внутри страны, а где можно замещать не продукцию, а производителей и поставщиков.

Существует большое количество механик замещения. Отечественные бизнес-сообщества инвестируют в расширение и развитие производств, становясь совладельцами и инвесторами необходимых стране производств и мощностей. Или предлагают компаниям, которые развиваются в нужном для России направлении, открывать новые совместные предприятия на территории нашей страны.

Модератором площадки станет вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ", председатель экспертного совета Госдумы "по повышению производительности труда и эффективности" Дмитрий Пищальников. В числе спикеров заявлены заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Внешнеэкономическая деятельность: работа с зарубежными партнерами в современных реалиях

В рамках экспертной сессии "Меняющийся мир: вызовы и перспективы для МСП", спикеры рассмотрят многочисленные актуальные инструменты работы с зарубежными производителями. В частности, как выходить на зарубежные рынки, находить новые связи для выстраивания взаимодействия, какие существуют преференции от государства для тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью.

О собственном опыте сотрудничества с зарубежными партнерами в условиях актуальной конъюнктуры рынка расскажут серийный кофейный предприниматель Станислав Боков и разработчик косметики крупных корейских брендов Эльвира Юркевич. Модератором площадки заявлен опытный эксперт по внешнеэкономической деятельности, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Николай Дунаев.

"Как создаются истории успеха?" уникальный мастер-класс от Эдуарда Омарова

Перед фестивалем в рамках площадки "Масштабирование бизнеса сегодня" впервые за всю историю форума вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров выступит не как наставник и учитель, а в качестве предпринимателя. Он поделится с участниками СУПа историей масштабирования собственной компании и планами ее развития.

Обычно я как ментор выступаю с мастер-классами в вопросах личностного и персонального роста. В этот же раз поделюсь с участниками и гостями форума технологией масштабирования собственного бизнеса. Это произойдет во второй день СУПа, 20 августа, перед официальным закрытием форума, - отметил Эдуард Омаров.

True Story Fest

Самый правдивый фестиваль реальных историй предпринимателей со всей страны пройдет на сцене ДК "Нефтяник" 20 августа. Участники True Story Fest в неформальной обстановке поделятся настоящими историями, расскажут с высоты сегодняшнего опыта о собственных ошибках и жестких провалах на первых этапах создания и становления бизнеса, чтобы начинающие предприниматели могли минимизировать собственные неудачи. Темой выступлений станут "Уроки пандемии" или как выжить вопреки". Свои честные истории расскажут 4 спикера: Артем Рахмеев, Влад Джурович, Александр Андросов и Михаил Даринов.

TenChat – отечественный аналог LinkedIn

TenChat – это достаточно молодая амбициозная социальная сеть с суперапп-архитектурой для создания и налаживания бизнес-контактов внутри России. В текущей конъюнктуре рынка она заняла свою нишу и уже решает ряд задач, стоящих перед предпринимателями и фрилансерами. 19 августа основатель социальной сети, инвестор Семен Теняев выступит в качестве спикера на тематической сессии СУПа "Переориентация экономического взаимодействия" и расскажет об эффективности и инструментах социальных платформ в качестве решения для развития предпринимательства в новой реальности.

Основатель соцсети Семен Теняев:

Мы столкнулись с массивным притоком аудитории в марте 2022, поэтому задействовали больше ресурсов разработки для того, чтобы оперативно доработать функционал приложения. Сейчас практически каждый месяц мы запускаем обновленные версии TenChat - учитываем обратную связь пользователей и добавляем новые фичи. В ближайшее время планируется запуск групповых чатов и хэштегов. Расширение географии связей внутри России и поддержка предпринимательства, в том числе молодежного, входит в приоритетные цели TenChat: мы нацелены на то, чтобы стимулировать развитие предпринимательства и деловой активности в России.

Сегодня количество пользователей в TenChat стремится к 1,5 миллионам человек. Сервисом пользуются люди по всей России для решения определенных задач: от поиска работы и стратегических партнерств до органического продвижения личного бренда и просто чтения интересного и качественного контента. Нейросети TenChat отбирают для публикации в глобальную ленту экспертный контент, а с помощью сервиса "Аналитика компаний" пользователь может проверить индекс финансового доверия организаций. Безопасность общения и выстраивания бизнес-диалогов внутри соцсети обеспечивается и алгоритмами сервиса – они тщательно отслеживают подозрительную активность и выявляют ботов и массфоловинг.