На тюменском СУП-2022 пройдут ярмарка инвестиций и защита стартапов

Международный форум "Слет успешных предпринимателей" пройдет в Тюмени 19-21 августа. Участие в нем примут 120 спикеров, 1 500 предпринимателей из 5 стран мира и 50 регионов России, сообщает информцентр регионального правительства.

У форума три основных направления:

Инвестиционный акселератор — организаторы сопровождают 15 участников, 10 из них защитят проекты на "Ярмарке инвестиций". Фонд заявок — 500 млн рублей.

INNOWEEK — участники презентуют 50 лучших стартапов из 352 заявленных.

Дискуссионные и экспертные сессии, мастер-классы от бизнес-экспертов, True Story Fest.

"В этом году в десятый, юбилейный раз проходит форум в Тюмени. Здесь сформировалась комфортная площадка для взаимодействия бизнеса и власти, высокий уровень инвестиционного климата, регион показывает развитие по численности субъектов МСП. Это хороший пример для других регионов страны", - отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.

За время работы форума его посетили более 18 000 предпринимателей из 70 регионов России и 15 стран.