На тюменском СУП-2022 пройдут ярмарка инвестиций и защита стартапов

10:10 16 августа 2022
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Международный форум "Слет успешных предпринимателей" пройдет в Тюмени 19-21 августа. Участие в нем примут 120 спикеров, 1 500 предпринимателей из 5 стран мира и 50 регионов России, сообщает информцентр регионального правительства. 

У форума три основных направления:
Инвестиционный акселератор — организаторы сопровождают 15 участников, 10 из них защитят проекты на "Ярмарке инвестиций". Фонд заявок — 500 млн рублей.
INNOWEEK — участники презентуют 50 лучших стартапов из 352 заявленных.
Дискуссионные и экспертные сессии, мастер-классы от бизнес-экспертов, True Story Fest.

"В этом году в десятый, юбилейный раз проходит форум в Тюмени. Здесь сформировалась комфортная площадка для взаимодействия бизнеса и власти, высокий уровень инвестиционного климата, регион показывает развитие по численности субъектов МСП. Это хороший пример для других регионов страны",  - отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.

За время работы форума его посетили более 18 000 предпринимателей из 70 регионов России и 15 стран.

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