в России активно развивают промышленный туризм

Онлайн-путеводитель, в котором собраны экскурсии на отечественные промышленные предприятия, в конце июля запустили в России, он дает возможность побывать на промышленных площадках и увидеть производственный процесс, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

В путеводителе по промышленному туризму же собрано несколько десятков экскурсионных туров на российские предприятия разных отраслей промышленности - от народных художественных промыслов до космической и ресурсодобывающей.

"Многие предприятия будут особенно интересны подрастающему поколению: школьникам промышленный туризм может помочь с выбором специальности, молодёжь узнает об отраслях промышленности и особенностях производственных процессов, а также разработке промышленной продукции. Практически в каждом регионе есть свои особые экономические зоны, промышленные и технопарки. Если внутри такого пространства уже создан готовый инвестиционный продукт, то экскурсии помогут найти и заинтересовать потенциальных инвесторов", — отметил ранее вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Узнать подробности и забронировать экскурсию можно здесь. В УрФО гостей уже готовы встречать предприятия Свердловской, Челябинской областей и Югры. Надеемся, в списке скоро появятся и тюменские производственные компании, как, например, тобольский ЗапСибНефтехим, где сейчас открыт летний сезон промышленного туризма.