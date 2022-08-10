"Сельский труженик" в Вагае растит себе смену

Информационно-издательский центр "Сельский труженик" в Вагае ежегодно организует рабочие места для подростков, желающих работать в свободное от учебы время.

"Для школьников очень важно иметь представление о будущей профессии, сделать правильный выбор, чтобы в итоге стать профессионалом своего дела и получать удовлетворение от своей работы", - считает главный редактор газеты Ильдар Гайсин.

Информационно-издательский центр "Сельский труженик" сотрудничает с Центром занятости много лет. Коллектив редакции сложившийся, постоянный и высококвалифицированный. Поэтому подростки получают грамотные профессиональные советы и получают навыки по специальности "обозреватель".

В целом по Тюменской области ежегодно трудоустраивают более 20 тысяч подростков, они работают на благоустройстве населенных пунктов, помощниками педагогов-организаторов или библиотекарей, организаторами мероприятий, рекламными агентами, корреспондентами, цветоводами, экскурсоводами и помощниками на производстве.

Для школьников ЦЗН организуют также множество профориентационных мероприятий и акций не только в период каникул, но и в течение всего года. Ребят знакомят с востребованными и современными компетенциями и помогают с выбором профессиональной сферы.