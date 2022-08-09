Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлено до 17 августа

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 17 августа 2022 года 03:45 (мск), сообщает Росавиация.
Напомним, с февраля временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
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