Ограничение полетов в 11 российских аэропортов продлено до 17 августа

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 17 августа 2022 года 03:45 (мск), сообщает Росавиация.

Напомним, с февраля временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.