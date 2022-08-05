"Дамате" набирает более 60 сотрудников для работы на племрепродукторе индейки в Тюменской области

Группа компаний "Дамате" начала набор и обучение сотрудников для работы на племенном репродукторе индейки в Тюменской области. В планах компании – открытие в ноябре 2022 года первой площадки ремонтного молодняка и завоз партии суточных птенцов.

Сегодня на предприятии открыто более 60 вакансий. К работе уже приступили ведущие специалисты: исполнительный директор, главный ветеринарный врач, главный инженер и энергетик, начальник площадок, финансисты, специалисты по работе с персоналом, сотрудники технической службы.

"Дамате" использует многолетний опыт работы на птицеводческих площадках в других регионах для обучения новых сотрудников в Тюменской области, так в июле 2022 года они проходили двухнедельную стажировку на племрепродукторе индейки в Ростовской области. Следующий цикл обучения запланирован на октябрь, по окончании все сотрудники пройдут итоговое тестирование.

Племенной репродуктор второго порядка – предприятие, куда будет завезено родительское стадо индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Строительство репродуктора ведется в рамках соглашения, подписанного ранее между Правительством Тюменской области, группой компаний "Дамате" и АО "Россельхозбанк". Объект включает в себя 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада. Стоимость проекта – 5,2 млрд рублей.

Сейчас на объекте активными темпами ведется монтаж оборудования и пусконаладочные работы. Ввод первых площадок племенного репродуктора запланирован на конец 2022 года, первое инкубационное яйцо будет получено во II квартале 2023 года. Выход репродуктора на проектную мощность в IV квартале 2023 года позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортного генетического материала и окажет положительное влияние на качественные показатели инкубационного яйца. Удобная логистика, меньший срок хранения снижение потерь при доставке совокупно дадут большую выводимость птенцов.