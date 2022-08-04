Тюменцы готовятся к нацфиналу чемпионата "Молодые профессионалы"

Финал Х Национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет с 8 по 12 сентября в Саранске, тюменцы к нему нчала готовиться еще в апреле - сразу после того, как был определен состав представителей региона.

Тюменскую область в Нацфинале представят двадцать молодых профессионалов. Самому юному участнику нашей сборной исполнилось 15 лет, а самому старшему 20 лет. Они выступят в 17 компетенциях, пять из них новые для региона: геопространственные технологии, визуальный мерчендайзинг, ресторанный сервис (юниоры), 3D моделирование компьютерных игр (юниоры) и холодильная техника (юниоры). Сейчас ребята тренируются на своих площадках и проходят сборы в различных регионах страны