Создать бизнес на селе помогает "Работа России"

Меры поддержки предпринимательской инициативы безработных граждан оказываются службой занятости населения Тюменской области с 2012 года. За это время собственное дело открыли более двух тысяч безработных.

Оставшись без работы, инициативные граждане ищут себя в другой профессиональной роли. А кадровые консультанты центра занятости помогают им в этом.

Жизненную ситуацию гражданина решают, используя клиентоцентричный подход. Если у гражданина достаточно трудового опыта, но не хватает каких-то профессиональных компетенций, ему предлагается пройти курсовое обучение. После этого готовится бизнес-план с подробными расчетами и описанием производственного процесса. Кадровые консультанты помогают грамотно обосновать экономическую целесообразность проекта, провести анализ рынка и маркетинговые исследования.

Благодаря постоянному сопровождению специалистов, граждане успешно защищают свой проект и получают одобрение рабочей группы, созданной при администрациях муниципальных образований. Проект одобряется в том случае, если выбранный вид деятельности востребован на территории проживания.

И граждане представляют очень даже востребованные услуги. Например, житель Туртаса (Уватский район) Фарухх Шарифов благодаря финансовой поддержке приобрёл специальное вендинговое оборудование и обеспечивает жителей посёлка очищенной питьевой водой, а его землячка Анастасия Маланыч, успешно защитив своё бизнес-проект, открыла кабинет педикюра и подологических услуг.