Социальные предприниматели могут принять участие во второй волне грантового конкурса

Первая волна приема заявлений на конкурс грантов для социальных предпринимателей завершилась в Тюменской области. На получение господдержки претендуют 17 организаций, общая сумма - около 8 млн рублей.

Чтобы участвовать в конкурсе, предприятия получили статус социального и прошли обучение по направлению социального предпринимательства. Среди заявленных проекты по детскому дополнительному образованию, коррекционные центры, пансионат для пожилых и другие. Уже в начале сентября победители конкурса смогут реализовать свои проекты с помощью грантовых средств, сообщают в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Руководитель семейной школы из Тюмени Татьяна Ческидова в мае вступила в реестр социальных предприятий Тюменской области, а в июле стала выпускницей Школы социального предпринимательства Центра "Мой бизнес", где просчитала проект начальной образовательной ступени.

В августе предприниматель готовится подать документы на вторую волну грантов для соцпредприятий.

"Запуск групп начальной ступени я планирую с 1 сентября, а сейчас активно набираю ребят. Желание обучаться выразили уже 16 семей. В случае победы в грантовом конкурсе на полученные средства закуплю оргтехнику, мебель, оборудование и инвентарь для спортивной площадки и зала", - отмечает Татьяна.

Финансовая поддержка для социальных предпринимателей действует с 2021 года. Максимальная сумма гранта — 500 тысяч рублей, софинасирование расходов на проект 25 %.

Как получить статус социального предприятия можно узнать здесь. Подробная консультация об участии в конкурсе грантов для соцпредприятий в Центре "Мой бизнес" по телефону +7 3452 (49- 99- 44), доб. 242.