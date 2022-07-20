ТИУ займется подготовкой специалистов по искусственному интеллекту

Фото пресс-службы ТИУ

Тюменский индустриальный университет, основываясь на потребностях потенциальных работодателей, в 2022 году запускает три новых направления магистратуры, в том числе "Искусственный интеллект в промышленности", сообщает пресс-служба вуза.

Актуальность подготовки специалистов по ИИ " связана с трендами цифровой трансформации отечественной промышленности. Выпускники получат знания и опыт создания систем автоматизации принципиально нового уровня, смогут применять искусственный интеллект на производстве", отмечают в вузе.

Таких специалистов ждут не только в ИТ-компаниях, но и на промышленных предприятиях, в финансовом секторе, где необходимо решение множества плохо формализуемых задач. А их заработная плата начинается от 80 тысяч рублей. Уточняется, что из 20 созданных мест 17 – бюджетные.

Еще одна новая программа подготовки "Зеленая экономика и управление устойчивым развитием в сфере ЖКХ". Студенты научатся управлять жилищным фондом, будут изучать принципы обслуживания инженерных сетей, проводить мониторинги технического состояния зданий.

В направлении "Теплоэнергетика и теплотехника" представлена программа "Цифровой инжиниринг и энергосберегающие технологии". Ее выпускники смогут работать на промышленных предприятиях, в том числе нефтегазовой отрасли, в энергетических компаниях, на сетевых предприятиях ЖКХ, ГРЭС, ТЭС, а также в надзорных ведомствах. Для обучения выделено 26 бюджетных и 14 договорных мест.